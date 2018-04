Dachau. Nun ist es amtlich: Das oberbayerische Kloster Altomünster wird aufgelöst. Das oberste Gericht der Apostolischen Signatur habe diese Entscheidung endgültig bestätigt, teilte das Erzbistum München und Freising am Mittwoch mit. In dem Dekret aus dem Vatikan wird demnach die bereits im Juni 2017 erfolgte Zurückweisung einer Beschwerde bestätigt, die die letzte in dem Kloster lebende Ordensangehörige, Schwester Apollonia Buchinger, gegen die Auflösung eingereicht hatte. Sie hatte sich inzwischen aber den neuen Umständen gebeugt und war nach Vilseck in der Oberpfalz umgezogen. Damit wird auch Claudia Schwarz ihre Hoffnung aufgeben müssen, in dem Kloster bleiben zu können. Schwarz lebte seit 2015 in dem einzigen deutschen Kloster des alten Birgitten-Ordens, um dort Novizin zu werden. dpa/nd