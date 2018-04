Was soll das sein

Magdeburg. Im lange schwelenden Streit um eine bessere Finanzierung der privaten Schulen in Sachsen-Anhalt hat sich die schwarz-rot-grüne Landesregierung geeinigt. Die Träger sollen noch in diesem Jahr 4,62 Millionen Euro mehr bekommen als geplant, wie aus einer Übersicht des Bildungsministeriums hervorgeht. Damit gibt das Land insgesamt 131 Millionen Euro aus. Im kommenden Jahr sollen es fast 142 Millionen Euro sein. Es handele sich um eine Überbrückungslösung, kommentierte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Mittwoch die Einigung. Anfang 2019 sollen die Ergebnisse eines unabhängigen Gutachtens zur Frage vorliegen, wie viel Unterstützung die Privatschulen brauchen. Im vergangenen Schuljahr besuchte fast jeder zehnte Schüler eine private Einrichtung, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. dpa/nd