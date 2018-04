Was soll das sein

Schwerin. Wünsche aus der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns nach mehr Freiheiten bei Bestattungen beschäftigen jetzt den Landtag in Schwerin. Auf Antrag von vier der fünf im Parlament vertretenen Parteien - SPD, CDU, und LINKE und Bürger für MV - soll eine Expertenkommission die Bestattungskultur im Nordosten unter die Lupe nehmen und prüfen, wie weit Lockerungen gehen können, etwa beim Friedhofszwang. Dies teilten mehrere Fraktionen am Mittwoch mit. Der Expertenkommissionen sollen unter anderem Vertreter von Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie Bestatter, Rechtsmediziner und Verbraucherschützer angehören. Das Gremium soll seinen Bericht bis Ende 2019 vorlegen. Die LINKE hat eine Lockerung des Friedhofszwangs bereits vor Jahren in die Debatte gebracht. dpa/nd