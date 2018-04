Frankfurt (Oder). Experten des Munitionsbergungsdienstes haben in der Nacht zu Mittwoch im Lennépark im Zentrum von Frankfurt (Oder) eine Bombe entschärft. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger, eine deutsche Fliegerbombe mit sowjetischem Zünder, war am Tag zuvor bei Arbeiten in der Parkanlage entdeckt worden. Am Dienstagabend hatte die Polizei einen Sperrkreis um den Park eingerichtet und das Areal zum Teil geräumt. Von der Evakuierungsaktion waren vor allem Anwohner im nördlichen Teil der Anlage betroffen. Die Rede war von bis zu 6000 Bewohnern von Häusern in umliegenden Straßen. »Alle Betroffenen können zurück in ihre Wohnungen«, teilte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen mit. Als Ausweichunterkunft war die Brandenburg-Halle im Sportzentrum am Olympiastützpunkt zur Verfügung gestellt worden. Der Autoverkehr wurde zeitweise großräumig umgeleitet. nd