Cottbus. Nach dem Messerangriff an einer Straßenbahnhaltestelle in Cottbus hat das dortige Amtsgericht zwei Jugendliche schuldig gesprochen. Ein zur Tatzeit 16-Jähriger muss unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung für 16 Tage in Jugendarrest und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Ein damals 15-Jähriger wurde unter anderem wegen gemeinschaftlicher Nötigung zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Beide Syrer wurden zudem von einer Jugendrichterin verpflichtet, der Schulpflicht nachzukommen und Hilfen zur Erziehung anzunehmen. Die beiden Flüchtlinge hatten Mitte Januar einen 16-jährigen Deutschen angegriffen, der dabei Schnittverletzungen erlitt. Nachdem es im Januar zu mehreren Gewalttaten in Cottbus gekommen war, die sowohl von Einheimischen als auch von Ausländern ausgegangen waren, hat sich die Situation aus Sicht der Polizei inzwischen verbessert. Die Leiterin der Polizeiinspektion Cottbus, Bettina Groß, führte dies am Mittwoch auch auf verstärkte Kontrollen in der Innenstadt zurück. dpa/nd