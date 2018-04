Frankfurt (Oder). Im bundesweiten Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst kam es am Mittwoch auch in den Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder), Strausberg und Neuruppin zu Warnstreiks. »In Frankfurt hat der Ausstand am frühen Morgen begonnen«, sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. dpa/nd