Potsdam. Eine Radfahrerin ist in Oranienburg (Oberhavel) von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Die 59-Jährige sei an ihren schweren Verletzungen, die sie am Dienstag erlitten hatte, noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde vorläufig festgenommen, aber wegen eines schweren Schocks zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Da Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit bestanden, war eine Blutprobe angeordnet worden, ein Atemalkoholtest hatte jedoch einen Wert von 0,0 Promille gezeigt.

Das Land Brandenburg will mehr Sicherheit für Radfahrer beim Abbiegen von Lkw durchsetzen. Dazu will es mit den Ländern Berlin und Bremen eine Bundesratsinitiative für eine verpflichtende Ausstattung von Lastwagen mit Abbiege-Assistenzsystemen auf den Weg bringen. dpa/nd