Rechtliche Konsequenzen wird es aber nicht geben. »Wir haben uns bestmöglich bemüht, den Fall aufzuklären«, sagt Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra, der mit den Ermittlungen betraut war. »Strafvereitelung im Amt setzt mehr als bedingten Vorsatz voraus, sondern direkten Vorsatz«, ergänzt Staatsanwalt Holger Brocke, der ebenfalls in der Angelegenheit ermittelte. Soll heißen: Trotz aller Auffälligkeiten in der Sachbearbeitung hat sich der Verdacht nicht erhärtet, dass die Beamten vorsätzlich etwa einen Mitbeschuldigten Amris aus den Akten nahmen. Auch eine Fälschung eines Vermerks konnte nicht nachgewiesen werden. Für die Polizisten könnte die Angelegenheit indes nicht ganz zu Ende sein: Sie dürften bald vor den Amri-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses geladen werden - dann allerdings als Zeugen.

