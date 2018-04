Washington. Facebook-Chef Mark Zuckerberg war am Mittwoch zur zweiten Anhörung im US-Kongress zum aktuellen Datenskandal. Er wiederholte zum Auftakt wortgleich seine Stellungnahme vom Vortag, in der er Fehler einräumte und besseren Datenschutz versprach. Am Dienstag hatten zwei Ausschüsse des Senats Zuckerberg befragt. Den Senatoren gelang es nicht, ihn ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Am Mittwoch sagte der Vorsitzende des Energie- und Handelsausschusses im US-Abgeordnetenhaus, Greg Walden, Facebook sei größer geworden, aber möglicherweise nicht reifer. Es gehe auch darum zu klären, ob das Online-Netzwerk nun eine Online-Plattform oder ein Medienunternehmen sei. Zuckerberg betonte, er betrachte Facebook nicht als Medienfirma, sondern als Technologie-Unternehmen. Auslöser für die Anhörung mit dem ersten Auftritt Zuckerbergs im US-Kongress war der aktuelle Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica. dpa/nd Seite 8