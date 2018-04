Wieder Tote und Verletzte bei neuen Protesten der Palästinenser an der Grenze zu Israel

Gaza. Bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein Kämpfer der radikalislamischen Hamas getötet worden. Ein weiterer Mann sei am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden, teilten die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mit. Der Getötete habe dem militanten Flügel der Hamas angehört und sich zum Zeitpunkt des israelischen Angriffs auf einem Beobachtungsposten der Gruppe befunden. Israel bestätigte den Angriff. Dieser sei eine Reaktion auf Schüsse gewesen. AFP/nd

Carlos Bedoya über den alternativen Gipfel der Völker, die offizielle Agenda und den Rechtsruck in Amerika von Nord bis Süd

Amerikas Bemühen um Einheit mündete in die OAS

Merkel: Keine deutsche Beteiligung an möglicher Militäraktion / Linkspartei kritisiert Maas

Gedenken in Auschwitz überschattet von Streit um polnisches Holocaust-Gesetz

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!