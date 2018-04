Als vor über 35 Jahren die seinerzeit sogenannten New-Romantic-Bands wie Depeche Mode und Duran Duran auf den Plan traten und als, im Jahr 1982, in dem Dr. Helmut Kohl (CDU) Bundeskanzler wurde, das Album »Strawberries« der britischen Punkband The Damned erschien, da dachte man: Ach, die gibt’s noch? Diese Poppunkgruppe mit dem lustigen Krankenschwesterkostüm-, Baskenmützen- und Sonnenbrillenträger Captain Sensible, die 1976 die erste offizielle Punk-Single (»New Rose«) veröffentlicht hat und deren bis heute bleibendes Verdienst darin besteht, mit einer Hand voll rotziger, holpriger Rock ’n’ Roll-Riffs und Textzeilen wie »I Got A Feeling Inside Of Me / It’s Kind Of Strange Like A Stormy Sea« schreckliche Bombastlangweiler wie Genesis oder Schnulzensänger wie Rod Stewart in die Schranken gewiesen zu haben? Diese Band existiert noch? Erstaunlich. Und jetzt, im Jahr 2018, 20 Jahre nach dem Ende der Kanzlerschaft von Dr. Helmut Kohl und ein knappes Jahr nach dessen Tod, muss man erfahren, dass es die Band immer noch oder schon wieder gibt. Das ist noch viel erstaunlicher. Ja, Punk’s not dead. Aber an seinem Sterbebett stehen wir jetzt schon seit 40 Jahren herum, leicht genervt und immer wieder auf die Uhr sehend.

The Damned, gefangen im Nostalgiezirkus, haben jetzt schon seit zehn Jahren kein neues Songmaterial mehr veröffentlicht, doch heute erscheint das neue, von Tony Visconti (T. Rex, David Bowie, Prefab Sprout) produzierte Studioalbum »Evil Spirits« (»Böse Geister«), eine Sammlung wenig inspirierter, hochgradig unspektakulärer Rumpelgitarrenrocksongs, von denen einer klingt wie der andere. »Ich bin selbst erstaunt, dass wir so lang überlebt haben«, meint etwa Dave Vanian, der Sänger mit der tiefen Stimme, der wie der Bassist/Gitarrist Captain Sensible aus der Urbesetzung stammt und der - irgendwie passt hier nahezu alles wie von Zauberhand gefügt zusammen - 1976 seine berufliche Tätigkeit als Totengräber niedergelegt hat, um sich The Damned anzuschließen. Vanian singt auch heute noch unbeirrt Sachen wie »I’m Gonna Make You Hate Again«, »I’m A Devil / A Complicated Rebel / A Dirty Demon Devil«, »I Don’t Care, I Don’t Care, I Don’t Care At All« oder »Never Do Today What You Can Do Tomorrow«. Die bösen Mächtigen hassen, Rebell sein, schmutzig sein, apathisch sein, die Negation und das Nichtstun feiern. Alles schön und gut. Doch es sind halt exakt die leeren Worthülsen, die man so singt, wenn man im Jahr 2018 auf dem guten, alten Punkrock-Ticket noch mal die Rente aufbessern will.

Bei der Deutschen Presseagentur, dem Zentralorgan für kritikfreie Jubelkulturberichterstattung, ist man wie immer begeistert: »Diese Begeisterung über die eigene Zähigkeit spiegelt sich nun in jedem der kraftvollen neuen Songs.« Ja. Hmm.

