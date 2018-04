Foto: München. Dolce vita in Bayerns Hauptstadt: Auf der Terrasse eines Kaffeehauses sitzt man bei warmen Temperaturen in der Sonne. Die Tourismusbranche in Bayern legt seit Jahren zu. Die Zahl der Übernachtungen stieg 2016 landesweit um 3,1 Prozent auf 90,8 Millionen, endgültige Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor. In der Metropole an der Isar stehen rund 70 000 Betten in mehr als 400 gewerblichen Betrieben zur Verfügung. München ist die Stadt mit dem größten Anteil an ausländischen Touristen in Deutschland. dpa/nd Foto: dpa/Felix Hörhager