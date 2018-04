Was soll das sein

Burg. Trotz Bürgerprotesten soll Burg in Sachsen-Anhalt einen Helmut-Kohl-Platz bekommen. Laut MDR entschied das am Mittwochabend der Stadtrat. Demnach gab es 20 Stimmen für den Platz und 13 dagegen. Das Gremium hatte schon zuvor mehrheitlich beschlossen, einen bisher unbenannten Platz in Sichtweite des Landratsamts nach dem Altkanzler zu benennen. Kritiker monierten, Kohl habe keinerlei Bezug zu Burg. Bei einem Bürgerentscheid dagegen hatten zwar fast 90 Prozent der 5096 Menschen, die ihre Stimme abgaben, gegen die Benennung gestimmt - das war aber nicht ausreichend. Nötig gewesen wären 25 Prozent der 19 518 Stimmberechtigten. dpa/nd