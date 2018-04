Tianjin. Der frühere chinesische Spitzenpolitiker Sun Zhengcai steht wegen Korruption vor Gericht. Der Staatsanwalt warf dem 54-Jährigen zum Auftakt am Donnerstag Bestechlichkeit vor, wie das Erste Mittlere Volksgericht der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin berichtete. Der im Juli als Parteichef von Chongqing in Südwestchina gestürzte Sun Zhengcai war einst Mitglied im Politbüro und sogar als möglicher Nachfolger von Staats- und Parteichef Xi Jinping gehandelt worden. Der Ankläger beschuldigte ihn, er habe direkt oder über andere Bestechungsgelder und wertvolle Güter im Wert von 170 Millionen Yuan (21,8 Millionen Euro) angenommen. dpa/nd

