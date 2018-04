Mitrofanows bekanntestes, weil umstrittenstes Werk ist die »Dg5-Studie«. Beim Rustaweli-800-Memorial war sie 1967 vom Preisgericht als »echtes Meisterwerk« bezeichnet worden. Eingereicht hatte Mitrofanow die Ausgangsstellung (oberes Diagramm) mit der Folge, dass Weiß zieht und mit dem 11. Zug gewinnt. Allerdings wurde drei Jahre später eine Nebenlösung entdeckt, die nach dem 11. Zug zu einem Remis führt. Um die wunderschöne Studie mit dem weißen Dameopfer auf g5 zu retten, wurde daraufhin die Ausgangsstellung um eine Winzigkeit geändert (unteres Diagramm). Jetzt gewinnt nach dem neunten Zug wieder Weiß. Doch in der Literatur gibt es Mutmaßungen, dass auch diese Lösung ein Loch hat.

Eine in der Schachliteratur oft zitierte und auch darüber hinaus berühmt gewordene Nebenlösung betrifft das Schaffen von Leopold Adamowitsch Mitrofanow (UdSSR/ Russland, 1932-1992). Der erfolgreiche Chemieingenieur war von einem Berufskollegen, Wladimir Alexandrowitsch Korolkow (Russland/UdSSR, 1907-1987), für die Schachkomposition begeistert worden (»Komponierender Ingenieur«, nd-Spielplatz, 20.1.2018). Beide veröffentlichten später nicht nur viele Arbeiten gemeinsam, sondern avancierten zu den bekanntesten Internationalen Meistern für Schachkomposition ihrer Zeit. Mitrofanow war Autor und Mitautor von mehr als 300 Endspielstudien und wurde drei Mal mit der Goldmedaille des Internationalen Schachverbandes (FIDE) geehrt.

