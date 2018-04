Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Mit «Geht nicht? - Geht doch!» haben wir uns am 7./8. April erlaubt, ein klein wenig Verwirrung zu stiften. Und zwar mit der Stellung der Aufgabe, denn in der Sache war sie ja relativ einfach. René Liebich aus Wahrenholz, der als erster seine Lösung schickte, hatte das auch gleich erkannt: Es sei L die Länge des Zuges und v die Geschwindigkeit. Zusammen mit den Angaben in der Aufgabe erstellt man dann das Gleichungssystem

v=L/t1; v=(L+l)/t2

mit den Lösungen:

L=l*t/(t2-t1); v=l/(t2-t1)

Sieht ganz schlicht aus, doch um zur Lösung zu kommen, braucht es dann noch ein klein wenig Rechengeschick. Die Gleichung/en müssen umgeformt (entwickelt) werden, damit die Unbekannte, die interessiert, letztlich auf einer Seite steht - womit wir bei einer Grundvoraussetzung der Devise «Geht nicht? - Geht doch!» sind: Man darf nicht nur genial sein, man muss auch intellektuelle Basiswerkzeuge, -techniken, -technologien beherrschen, um eine Erkenntnis/Idee tatsächlich umsetzen zu können. Vielleicht haben Sie jüngst auch den kleinen Witz in unserer Monatsbeilage «ndCommune» gelesen (31.3., S. 14): Mathelehrer: «Jetzt rechnen wir mal 13 mal 13 ohne Taschenrechner. Lisa verblüfft: »Wann sollen wir das abgeben?«

Unter allen »Richtigen« wurde diesmal für den Buchpreis ausgelost Sascha Detloff aus Brandenburg/Havel: »Offene Unruh - 100 Liebesgedichte« von Michael Lentz, S. Fischer.

Vielen Dank allen für die Teilnahme und viel Spaß und Erfolg beim nächsten Mal! mim