Ilona Rinas

privat

Ilona Rinas ist eine Frau, die niemals klein beigibt und in Deutschland sicher zu den Fittesten des Jahrgangs 1952 gehört. In ihrer ungarischen Heimatstadt Mohács hatte sie in den 80er Jahren mit Kraftsport und Bodybuilding begonnen. Seither hat sie nie aufgehört und bei der WM im Bankdrücken sogar 2017 noch einen Titel geholt. Mit Ehemann Ulfert, geboren in Stralsund, lebt sie schon lange in Oberhausen-Rheinhausen bei Karlsruhe. Im Gespräch mit nd-Autor René Gralla ermuntert sie vor allem ältere Menschen, noch mehr Mut zum eigenen Körper zu entwickeln. Foto: privat