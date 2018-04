Schönefeld. Die Bundespolizei hat am Flughafen Berlin-Schönefeld einen renitenten Fluggast festgenommen. Der Passagier war am Donnerstagnachmittag vom Piloten von einem Flug nach Palma de Mallorca ausgeschlossen worden, hieß es am Freitag. Der Grund: Der Fluggast sei alkoholisiert gewesen. Wegen seines aggressiven Auftretens hätten herbeigerufene Bundespolizisten den 36-Jährigen in den öffentlichen Bereich des Terminal A geführt. Seinen Versuch, von dort aus widerrechtlich erneut in den Sicherheitsbereich zu gelangen, hätten die Beamten vereitelt. Der Mann sei überwältigt und festgenommen worden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er wurde der Landespolizei übergeben. nd