Potsdam. Der Potsdamer Landtag bietet allen Besuchern ab sofort freies WLAN. »Wir sind ein offenes Haus - und nun auch digital«, erklärte Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) am Freitag zur Freischaltung des Angebots. Hintergrund ist ein Beschluss des Parlaments vom Juni 2017, frei zugängliche Hotspots einzurichten. Zuvor hatten schon Abgeordnete und Mitarbeiter drahtlosen Internetzugang. dpa/nd

