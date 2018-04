Cottbus. In Neuhausen (Spree-Neiße) hat ein 17-Jähriger seine eigene Mutter mit einem Schwert schwer an Kopf und Händen verletzt. Der zunächst Flüchtige wurde nach dem Hinweis eines Bürgers festgenommen, teilte die Polizei mit. Die 59-Jährige wurde in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ursache für die Tat ist unklar. dpa/nd