Stralsund. Mit seiner Initiative »Organic« hat das Hotel Schloss Fleesensee den diesjährigen ADAC-Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommerns gewonnen. Das Hotel in Göhren-Lebbin habe die Themen Umweltschutz, Regionalität und Nachhaltigkeit in den täglichen Betrieb integriert, hieß es beim touristischen Saisonauftakt in Stralsund. Dazu gehöre die Kooperation mit regionalen Landwirten und Zulieferern. Die Plätze zwei und drei gingen an die »Hiddenseer Kutterfischer« und die Jugendherberge Plau am See. Die »Hiddenseer Kutterfischer« hätten sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Küstenfischerei vor Ort zu unterstützen und zum Imageträger einer zukunftsorientierten und authentischen Urlaubsregion zu machen, lautete die Begründung. Für ihre konsequente Ausrichtung auf Barrierefreiheit wurde die Jugendherberge Plau am See geehrt. Es gebe dort 60 Plätze für Rollstuhlfahrer samt Begleitpersonen. dpa/nd