Foto: Wismar. Touristisch bedeutende Kirchen Norddeutschlands kann man künftig via Smartphone besichtigten. Eine »NordKirchenTour-App« soll für 16 Kirchen modern aufbereitete Informationen bieten, sagte ein Sprecher der Nordkirche. Wismars Nikolaikirche - hier der Schmuckgiebel an der Südseite - wurde in dieser Woche als erster Kirchenbau auf der App vorgestellt, die in etwa einem Audioguide mit Video- und Spiele-Elementen entspricht. Neben Informationen zur Baugeschichte und zur kunsthistorischen Bedeutung der Kirche gebe es die Möglichkeit, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, sowie passende Rätsel und Spiele für Kinder, sagte der Sprecher. 15 weitere Kirchen im Norden können sich noch bewerben. Bedingung sei, dass sie mindestens 5000 Touristen im Jahr und verlässliche Öffnungszeiten haben. dpa/nd Foto: dpa/Jens Büttner