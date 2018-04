Magdeburg. Die ersten Schwalben sind in Sachsen-Anhalt zurück - Anlass für den Naturschutzbund (NABU), dazu aufzurufen, sich an der Aktion »Schwalbenfreundliches Haus« zu beteiligen. Ihr Ziel ist es, um Toleranz, Verständnis und Akzeptanz für die Vögel zu werben und auf schwindende Brutmöglichkeiten hinzuweisen, teilte die Geschäftsführerin des Landesverbandes, Annette Leipelt, mit. Die Aktion gibt es seit 2012. 2017 wurden 196 Schwalbenfreunde mit der Plakette geehrt - so viele wie noch nie. dpa/nd