Am selben Tag wie die große mietenpolitische Demonstration am Sonnabend tagt in Adlershof der Landesparteitag der LINKEN. Die 180 Delegierten wollen dabei einen Leitantrag zur Stadtpolitik beschließen. Titel des siebenseitigen Papiers: »Wem gehört die Stadt? - Das Öffentliche stärken«. Enthalten sind unter anderem die Forderungen nach der Nutzung des Instruments der Enteignung, um in bestimmten Fällen Flächen zu bekommen, auf denen bezahlbarer Wohnraum, Kitas und Schulen gebaut werden sollen. mkr