Im Handelsstreit mit den USA ruft China WTO an

Chinas Ausfuhren in die USA legten im ersten Quartal um 14,8 Prozent auf 99,9 Milliarden Dollar zu, wie der Zoll mitteilte. Die Einfuhren stiegen demnach um 8,9 Prozent auf 41,67 Milliarden Dollar. dpa/nd

US-Präsident Donald Trump will erreichen, dass die Handelsbilanz ausgeglichener ausfällt, und hat Strafzölle im Umfang von bis zu 150 Milliarden Dollar gegen China angekündigt. Peking kündigte Vergeltungszölle an, sollte Washington seine Drohungen wahr machen.

Peking. Mitten im Handelsstreit zwischen Peking und Washington ist das Defizit der USA im Handel mit China erneut gestiegen. Wie die chinesische Zollverwaltung am Freitag mitteilte, wuchs das Handelsdefizit der USA im ersten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal 2017 um rund 19,4 Prozent auf 58,2 Milliarden US-Dollar (47,3 Milliarden Euro). Die USA führten damit erneut mehr Waren aus China ein, als sie dorthin exportierten.

