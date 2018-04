Samarra. Bei einem Bombenanschlag auf eine Trauerprozession in Nordirak sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Als der Trauerzug im Dorf Asdira nahe der Stadt Scharkat am Friedhof angekommen sei, seien zwei Bomben explodiert, sagte der Bürgermeister von Asdira, Salaheddin Schaalan. Bei der Trauerfeier sollten fünf Mitglieder der paramilitärischen Einheiten Hasched al-Schaabi bestattet werden, die am Mittwoch in Asdira beim Angriff von Dschihadisten auf einen Militärkonvoi getötet worden waren. AFP/nd