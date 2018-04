Paris. Frankreichs Polizei hat am Donnerstagabend die von rund 200 Studenten besetzte Sorbonne-Universität in Paris geräumt. Die Räumung sei ohne Zwischenfälle verlaufen, so die Polizei. Die Hochschulleitung erklärte, die Einsatzkräfte »nach drei Stunden erfolgloser Verhandlungen« mit den Studenten angefordert zu haben. Die Studentenproteste, die auch andere Universitäten des Landes betreffen, richten sich gegen eine Reform zum Hochschulzugang. Die Sorbonne blieb Freitag und Samstag geschlossen. Sicherheitsbedenken seien der Grund, teilte die Universität auf Twitter mit. AFP/nd