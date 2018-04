Suao. Vor einem Militärmanöver Chinas hat Taiwans Marine unter den Augen von Präsidentin Tsai Ing Wen die Abwehr eines Angriffs geübt. Tsai beobachtete dies am Freitag an Bord eines Kriegsschiffs. Sie zeigte sich überzeugt von der Leistungsfähigkeit der Streitkräfte Taiwans. Nächste Woche hält China Manöver in der Formosastraße, einer auch Taiwan-Straße genannten Meerenge zwischen China und Taiwan ab. AFP/nd