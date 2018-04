Auch das neue Kabinett Merkel will die Autoindustrie schonen - Städte sollen das Problem der schlechten Luft selber lösen

In Wolfsburg will man nichts mehr davon wissen, dass für Stadtbewohner wie für Dieselautofahrer die Folgen der Betrügereien noch lange nicht bewältigt sind. Ohnehin gehen die Manipulationen bei Stickoxid- und CO2-Emissionswerten - nicht nur bei VW - weiter. Mehr Selbstkritik und Lernfähigkeit würde man sich wünschen, doch mit dem Abgang des Krisenretters Matthias Müller ist dies ganz offiziell ad acta gelegt.

»Ein Verband von Schiffen statt eines Panzerkreuzers« - mit einem Vergleich aus der Militärwelt versuchte der neue VW-Chef Herbert Diess, den groß angelegten Konzernumbau anschaulich zu machen. Das sollte wohl signalisieren, dass Europas größtes Autounternehmen wieder voll kämpferisch unterwegs ist und sich nicht länger wegen der Dieselmanipulationen in Demut übt. Der Skandal ist abgearbeitet, jetzt will man ganz flexibel und schnell überall dort aufkreuzen, wo Konkurrenzschlachten auf den zunehmend stürmischen Weltmeeren der Autoindustrie toben.

