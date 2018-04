Potsdam. Der Brandenburger Verfassungsschutz-Chef Frank Nürnberger ist beunruhigt über gewaltbereite Islamisten aus Tschetschenien in Deutschland. »Viele Tschetschenen, gerade die Älteren, sind durch die Kriege mit Russland an der Waffe ausgebildet und wissen diese im Ernstfall auch anzuwenden. Das bereitet uns Sorgen«, sagte Nürnberger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In Brandenburg stammten von 130 bekannten Islamisten rund 50 aus dem Kaukasus, die allermeisten davon seien Tschetschenen. dpa/nd