Taviani arbeitete als Filmemacher stets mit seinem jüngeren Bruder Paolo zusammen. Bis ins hohe Alter produzierten die beiden Filme. Mit »Padre Padrone« gewannen »i fratelli« (Italienisch für »Die Brüder«) 1977 die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Der jüngste große Erfolg liegt mit »Cäsar muss sterben« (2012) noch gar nicht allzu lange zurück: Für das Doku-Drama bekamen sie auf der Berlinale den Goldenen Bären. dpa/nd

Der italienische Regisseur Vittorio Taviani ist tot. Nach langer Krankheit sei er im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Tavianis Tochter Giovanna am Sonntag.

