Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) setzt bei den Demonstrationen zum 1. Mai wieder ganz auf Deeskalation seitens der Polizei. Deshalb führe die erneute Nicht-Anmeldung der »Revolutionären 1. Mai-Demonstration« nicht automatisch zu deren Verbot, sagte Geisel der »Berliner Morgenpost«. Zudem werde er der Polizei nicht vorschreiben, wann sie gegen verbotene Fahnen von Terrororganisationen wie der PKK einschreite, sagte der Innensenator. »Wie im letzten Jahr müssen wir das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit gegen eine Ordnungswidrigkeit abwägen. Eine Nicht-Anmeldung kann also nicht zwangsläufig dazu führen, dass eine Demonstration nicht stattfindet«, sagte der SPD-Politiker. Fahnen von Terrororganisationen zu zeigen, sei verboten, so Geisel. »Die Polizei wird gegen PKK-Fahnen vorgehen. Aber ich schreibe der Polizei nicht vor, wann und an welcher Stelle sie vorgeht.« dpa/nd