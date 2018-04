Gute Laune herrscht unterwegs genauso wie dann am Ziel. Foto: nd/Ulli Winkler

»Das war eine herrliche Wanderung, eine sehr schöne Strecke«, schwärmen Teilnehmer am Ziel, im Kulturbiergarten Jungfernheide. Auch wie dort alles organisiert ist, findet großes Lob: »Eine prima Veranstaltung.« Dazu scheint die Sonne. Was will man mehr? Es ist Sonntag. Es ist die 99. nd-Wanderung. Von 9 bis 11 Uhr werden am U-Bahnhof Haselhorst 501 Startkarten ausgegeben. Darüber hinaus laufen noch mehr als 50 Teilnehmer ohne Startkarte los, und viele Leser kommen gleich ans Ziel.

Auch die Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Sommer (LINKE) wandert mit. Sie wohnt zwar mit ihrem Mann und ihrer achtjährigen Tochter im Bezirk Lichtenberg, hat aber ihr Wahlkreisbüro hier in Spandau. Zu diesem Bezirk hat sie eine persönliche Beziehung. In Spandau sei sie einst in Deutschland angekommen, als ihre kurdische Familie 1980 aus politischen Gründen aus der Türkei floh, erzählt Sommer. Eine Tante, die viel früher als Gastarbeiterin in die Bundesrepublik gezogen war, wohnte schon damals in Spandau und habe die Verwandten aufgenommen, bevor diese ein eigenes Heim fanden. Über die Flucht und über die Ankunft in Deutschland hat Sommer ein Buch geschrieben. Es wird voraussichtlich Ende des Jahres erscheinen. Da wird dann auch drinstehen, dass die Eltern ihrer Tochter in der Türkei den kurdischen Namen Helin offiziell nicht geben durften. Die Politikerin ließ sich diesen Namen nachträglich erst 2012 in ihren Pass eintragen.

Sommer kennt sich in Spandau gut aus, verbindet mit dem Bezirk viele Kindheitserinnerungen. »Über diese Brücke bin ich damals gegangen«, erzählt sie unterwegs. Aber zu ihrer Verblüffung entdeckt sie auch Stellen, an denen sie vorher nie gewesen ist. Am Ziel trifft Sommer ihre Fraktionskolleginnen Gesine Lötzsch und Petra Pau. Die drei Abgeordneten stellen sich mit der nd-Mannschaft für ein Foto hinter das Fahrrad, das kurz darauf Michael Archut als Hauptpreis beim Quiz gewinnt. Da ist Sommer aber bereits weg. Sie muss ihre Tochter abholen. Die Wanderung hat ihr gut gefallen. Nun möchte sie auch bei der 100. nd-Wanderung am 16. September mitlaufen und dazu ihre Tochter mitbringen. Gestartet werden soll dann am S-Bahnhof Hirschgarten. Ziel soll der Müggelturm sein.