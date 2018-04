Spencer war in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Der 39-Jährige gilt als Erfinder des Begriffs »Alt-Right« , der in den USA als Sammelbegriff für die extreme Rechte verwendet wird. Im Wahlkampf von Donald Trump erregte Spencer durch seine ultrarechten Positionen Aufmerksamkeit.

Vor einigen Tagen hatte Facebook bereits die britische, islamfeindliche Seite »Britain First« entfernt. Die Vertragsbedingungen des Tech-Riesen verbieten Hassreden, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Ethnie angreifen. Dies wiederholte Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei einer Anhörung vor dem US-Senat in der vergangenen Woche. Auch Twitter hatte Ende im vergangenen Jahr die Accounts von Britain First und anderen Ultranationalisten gelöscht.

