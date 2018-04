Nach mehreren Bränden in einem Hochhaus in Neukölln prüfen die Ermittler nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen. Es werde von Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es allerdings noch keine. Insgesamt 17 Menschen waren bei den drei Bränden am vergangenen Wochenende verletzt worden. dpa/nd