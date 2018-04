Rangun. Durch eine große Amnestie kommen in Myanmar über 8000 Häftlinge aus den Gefängnissen des südostasiatischen Landes frei. Der Gnadenerlass wurde vom neuen Präsidenten Win Myint am Dienstag verkündet. Unter den Entlassenen sind nach Angaben einer Hilfsorganisation 36 politische Gefangene. Der Großteil - über 6000 Häftlinge - saß wegen Drogendelikten ein. Laut der Gefangenenhilfsorganisation AAPP waren Ende März in Myanmar etwa 250 Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis. dpa/nd