Bukares. Trotz massiver Kritik der Regierung bleibt die Chefin der Antikorruptionseinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft (DNA), Laura Kövesi, im Amt. Staatspräsident Klaus Iohannis lehnte am Montag einen Antrag von Justizminister Tudorel Toader auf Absetzung der von der EU hoch geschätzten DNA-Chefin formell ab. Wie Iohannis mitteilte, hätten ihn die Argumente des Justizministers nicht überzeugt. Kövesis Mandat läuft im Mai 2019 regulär ab. Toader hatte Kövesi ein »Übermaß an Autorität«, »Missachtung des Parlaments« und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen. dpa/nd

Der kubanische Sozialwissenschaftler Juan Valdés Paz über den Generationswechsel an der Spitze und die wirtschaftlichen Herausforderungen

Fortschrittsberichte für Beitrittskandidaten vorgestellt / Ankara will Ausnahmezustand verlängern

In Straßburg pochte Frankreichs Präsident erneut auf einen Umbau der EU

