Landsberg. Die seit 25 Jahren andauernden Planungen für die Westumfahrung von Halle im gehen auf die Zielgerade. Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel nahm am Montag in Landsberg den Planfeststellungsbeschluss für die knapp 13 Kilometer lange Autobahn 143 entgegen, wie das Ministerium mitteilte. Die A143 soll die Lücke zwischen der A14 und der A38 schließen und eine Westumfahrung der Stadt erlauben. Das soll Halle von Verkehr und Staus entlasten und die Luftqualität deutlich verbessern. Wenn niemand Klage einreicht, könnten die Arbeiten Ende 2019 beginnen, sagte ein Vertreter der für den Bundesfernstraßenbau verantwortlichen Gesellschaft Deges. Er rechnet mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren. dpa/nd

