Schwerin. Während vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern noch das Wasser auf den Feldern steht und die Gewässer randvoll sind, drohen im Landesosten bereits wieder Waldbrände. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die Waldbrandwarnstufe 4 für hohe Brandgefahr ausgerufen worden, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. In der Mecklenburgischen Seenplatte gelte die Stufe 3 für mittlere Waldbrandgefahr, in den anderen Kreisen Gefahrenstufe 2. dpa/nd