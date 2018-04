Enrico Selk ist Torwart und Sprecher bei Hansa 07 Foto: nd/Ulli Winkler

In der Wrangelstraße, unweit der alten Grenze zwischen Ost- und Westberlin, hat einer der großen Kreuzberger Traditionsvereine sein Domizil. 111 Jahre - seit 1907 - gibt es den FSV Hansa 07, gegründet wurde er in einem Lokal in der Schlesischen Straße. Das Herzstück des Vereins ist der »Wrangelritze« genannte Kunstrasenplatz, der an jedem Tag voll ausgelastet ist. Doch der befindet sich in einem desaströsen Zustand: Der betagte Kunstrasen ist schadhaft, »bretthart« und stumpf, was die Verletzungsgefahr und die Belastung für die Gelenke deutlich erhöht. »Highlight« ist ein großes Loch auf einem Elfmeterpunkt. »Laut den Regeln des Verbandes dürfte hier eigentlich gar nicht mehr gespielt werden« sagt Enrico Selk, der im ehrenamtlichen Hansa-Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Man sei auf das Wohlwollen der Gastmannschaften und eine gewisse »Toleranz« der Schiedsrichter angewiesen.

Der FSV Hansa 07 gehört mit über 80...