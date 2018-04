Das Symposium, das im Rahmen der Doppelausstellung »Underground und Improvisation. Alternative Kunst und Musik nach 1968« vom 19. bis zum 21. April in der Akademie der Künste stattfindet, widmet sich zentralen Fragen alternativer künstlerischer Strategien, die sich aus der Gegenüberstellung und dem Verhältnis zwischen Underground und Improvisation bzw. Ost und West ergeben: Was verstand man im Westen unter »Underground«, was im Osten, und wer definierte sich wie? nd

19. bis 21. April, Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Tiergarten