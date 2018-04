Foto: Yasin Bulbul/Presidency Press Service/AP/dpa

Ankara. In der Türkei werden am 24. Juni vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Ankara an, dass die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf dieses Datum vorgezogen würden. Darauf habe er sich mit dem Vorsitzenden der Oppositionspartei MHP, Devlet Bahceli, geeinigt. Damit kann das umstrittene Präsidialsystem vorzeitig in Kraft treten. AFP/nd

Lesen Sie weitere aktuelle Meldungen und Artikel im Stream auf ndDirekt.​