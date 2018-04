Weimar. Deutschlands Kinder- und Jugendärzte beobachten bei ihren jungen Patienten zunehmend psychosomatische Störungen. Dabei fehle gerade für die sehr aufwendige Behandlung von Schlaf- und Essstörungen sowie von chronischen Schmerzen bei Jugendlichen die nötige Zeit, sagte der fachliche Leiter des 24. Jugendmedizin-Kongresses, Burkhard Ruppert, am letzten Freitag in Weimar. 20 Jahre nach Einführung von Gesundheitsuntersuchungen für Jugendliche würden diese mit 43 Prozent von nur weniger als der Hälfte der Anspruchsberechtigten genutzt, beklagte der Mediziner. epd/nd

