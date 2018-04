Düsseldorf. Wegen falscher Abrechnungen und Manipulationen haben Pflegedienste und Ärzte den Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen 2017 rund eine Million Euro zurückgezahlt. Das seien etwa 300 000 Euro mehr als im Jahr zuvor, teilte der Verband der Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen am Dienstag in Düsseldorf mit. Im Mittelpunkt der Überprüfungen standen mit weit über hundert Verdachtsfällen ambulante Pflegedienste, bei denen die Ersatzkassen mehr als eine halbe Million Euro zurückforderten. Unter anderem wurde nicht ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt, aber die Leistung von Fachkräften angegeben. dpa/nd