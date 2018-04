Potsdam. In Brandenburg sind beim landesweiten Blitzmarathon bis Mittwochmittag gut 1700 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. »Die Zwischenbilanz des Blitzermarathons stimmt uns traurig«, meldete die Polizei. Im Vorjahr hatte es im Zeitraum von 6 bis 12 Uhr etwa 660 Mal geblitzt. Im Gegensatz zu früher blieben die genauen Kontrollstellen diesmal geheim. dpa/nd

