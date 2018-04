Bonn. Rund 230 Klöster in Deutschland öffnen an diesem Samstag die Pforten für Besucher. »Durch diesen Tag zeigen die Ordensgemeinschaften, dass die Kirche offen ist für alle Menschen - vor allem für die Suchenden und Fragenden«, sagte der in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für Ordensgemeinschaften zuständige Bischof Felix Genn am Mittwoch. In vielen Pfarreien seien die Gemeinschaften geistliche Zentren und »spirituelle Kristallisationsorte«. Sowohl große Benediktinerabteien als auch kleine Kommunitäten in Großstädten bieten laut Genn einen Blick hinter die Klostermauern. Die Aktion findet nach 2014 zum zweiten Mal statt. epd/nd