Bratislava. Zwei Monate nach dem Mord an einem Journalisten hat der slowakische Polizeipräsident Tibor Gaspar dem öffentlichen Druck nachgegeben und seinen Rücktritt erklärt. Um eine problemlose Amtsübergabe zu ermöglichen, werde der Polizeichef seine Funktion aber noch bis 31. Mai behalten, erklärte Regierungschef Peter Pellegrini am Dienstag in Anwesenheit Gaspars. Der seit Wochen in wöchentlichen Demonstrationen von Zehntausenden Menschen geforderte Amtsverzicht Gaspars erfolgte offenbar nicht freiwillig. Eine Stunde zuvor hatte der Polizeichef einen Amtsverzicht noch öffentlich ausgeschlossen. Der noch nicht aufgeklärte Doppelmord an Jan Kuciak und seiner Verlobten am 21. Februar hat das Land in eine schwere innenpolitische Krise gestürzt. dpa/nd