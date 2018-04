Herat. Bewaffnete Angreifer haben ein Wahlzentrum in Afghanistan überfallen und fünf Menschen entführt. Sie hätten das Büro in der Provinz Ghor am Dienstag gestürmt, während Mitarbeiter der Wahlkommission Bürger für die Parlamentswahl im Oktober registrierten, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Attacke wurden drei Mitarbeiter der Wahlkommission und zwei Polizisten entführt, die das Büro schützen sollten. Die Angreifer verbrannten Wahlunterlagen. Der Polizeisprecher machte die radikalislamischen Taliban für die Attacke verantwortlich. Am 20. Oktober will Afghanistan die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen. Diese wurde wegen Sicherheitsbedenken immer wieder verschoben. AFP/nd