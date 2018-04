Die Schauspielerinnen Kristen Stewart und Léa Seydoux sind in die Jury der Filmfestspiele von Cannes berufen worden. Der »Twilight«-Star und die 32-jährige Französin werden im kommenden Monat über die Vergabe der Goldenen Palme mitentscheiden. Als weitere Mitglieder wurden die französische Regisseurin Ava DuVernay (»Selma«), die burundische Musikern Khadja Nin, der kanadische Regisseur Denis Villeneuve (»Blade Runner 2049«) benannt sowie der taiwanische Schauspieler Chang Chen, der russische Regisseur Andrej Swyaginew und der französische Filmemacher Robert Guédiguian. Den Vorsitz des Gremiums hat in diesem Jahr die australische Schauspielerin Cate Blanchett inne.

Blanchett ist die zwölfte Frau an der Spitze der Jury in Cannes, zuletzt hatte vor vier Jahren die neuseeländische Regisseurin Jane Campion diesen Posten inne. Die 71. Filmfestspiele an der Côte d’Azur beginnen am 8. Mai. AFP/nd