München. Die Opfer des Oktoberfest-Attentats von 1980 bekommen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der Stadt München. Der Verwaltungs- und Personalausschuss stimmte am Mittwoch einstimmig einem fraktionsübergreifenen Antrag zu, einmalig 50 000 Euro extra bereitzustellen. »Nach wie vor leiden Betroffene unter den physischen, psychischen und materiellen Folgen dieses schwersten Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland«, hieß es zur Begründung. Das Geld soll über den Unterstützerverein Before den Opfern zugute kommen. Das Plenum muss noch zustimmen. Bei dem Anschlag am 26. September 1980 starben 13 Menschen, darunter der Bombenleger und Rechtsextremist Gundolf Köhler. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. dpa/nd